La mauvaise nouvelle est officielle pour les clients Proximus: pour la deuxième fois cette année, l’opérateur augmente ses tarifs

En janvier, Proximus a déjà augmenté ses tarifs une première fois. Une deuxième augmentation suivra donc. L’opérateur avait déjà annoncé la hausse des tarifs la semaine dernière lors de la publication de ses chiffres trimestriels. de videos Plus précisément, certains des packs Flex les plus populaires coûteront 3 euros de plus par mois. Cela représente une augmentation de 4 % en moyenne, en fonction de la composition. Il s’agit des packs comprenant une composante TV. « L’augmentation concerne la location du décodeur et reflète la hausse des prix des matériaux et du matériel », précise l’opérateur.

L’internet fixe deviendra également plus cher dans certains cas à partir du 1er juillet. Le prix du produit d’entrée de gamme Internet Essential ne changera pas, mais Internet Maxi et Internet Maxi Fiber coûteront un euro de plus par mois. Cela correspond à une augmentation de prix d’environ 2 %.

Certaines offres mobiles deviennent également plus chères, mais le volume de données disponibles augmente. Il n’y a pas de changement de prix si l’abonnement Mobilus fait partie d’un pack. Le prix de Mobilus S ne change pas, mais Mobilus M et Maxi augmentent respectivement de 3 et 5 euros par mois.

Enfin, ceux qui n’ont qu’une ligne fixe devront également payer plus cher. Le prix de l’abonnement augmentera d’un euro par mois. Et ceux qui choisissent d’appeler gratuitement le week-end et la semaine en soirée verront le prix de l’appel en journée passer de 88 centimes d’euro à 1 euro.