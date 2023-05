Deux millions d’euros pour rénover l’intérieur de l’hôtel de ville de Mons

« En plus d’être un des édifices majeurs de la Grand’Place, l’hôtel de ville est un emblème de Mons, témoin de son histoire et symbole des libertés communales propres aux sociétés d’Europe occidentale. Monument classé reconnu patrimoine exceptionnel de Wallonie, sa restauration extérieure est en cours de finalisation », détaille le gouvernement wallon.

Le gouvernement wallon, sur proposition de la ministre en charge du Patrimoine et du Tourisme, Valérie De Bue, a validé la sélection finale des 11 dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets « valorisation des biens à haute valeur patrimoniale ». Parmi ceux-ci, on retrouve un projet montois : celui de la rénovation intérieure de l’hôtel de ville. Pas moins de 2.000.000 euros ont été octroyés pour la rénovation et la scénographie des salons de l’hôtel de ville de Mons.

Lire aussi Visite guidée du chantier de restauration de l’hôtel de ville de Mons! (Photos et vidéo)

Le projet lauréat vise la restauration intérieure, la valorisation et la mise en tourisme de l’hôtel de ville, permettant de franchir un nouveau cap dans le développement de l’attractivité montoise. VisitMons se chargera de la promotion et de la commercialisation du site. « La possibilité d’utiliser les salons de l’hôtel de Ville pour des réunions de prestige contribue également au développement du tourisme d’affaires (MICE) en complémentarité avec le centre de congrès WCCM, les hôtels montois et les autres salles de réunion et d’événements », ajoute le gouvernement.