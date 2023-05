1.200.000€ alloués pour réhabiliter l’église Saint-Georges de Limbourg

Le Gouvernement wallon, sur proposition de la ministre en charge du Patrimoine et du Tourisme, Valérie De Bue, a validé la sélection finale des 11 dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets « valorisation des biens à haute valeur patrimoniale ». Un budget de près de 20 millions d’euros a été dégagé afin de soutenir un maximum de projets structurants de grande ampleur et bénéfiques pour la préservation du patrimoine, l’attractivité touristique, l’économie et l’emploi.

Le projet lauréat permettra sa réouverture au public, la mise en valeur des nombreux éléments patrimoniaux et la mise à disposition d’un lieu de rencontre et culturel. L’édifice, en dehors des offices, servira également de point de départ et de référence au circuit historique et touristique de découverte du site et des alentours. Il deviendra un atout majeur dans le développement touristique de Limbourg, un des plus beaux villages de Wallonie.