«Si tu me quittes, je te fais la même chose que ce qui est arrivé à ma sœur»: Jordy menace son épouse à Châtelet

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En février 2020, l’épouse de Jordy se présente à la police pour dénoncer les faits de violence dont elle est victime de la part de son mari depuis de longues années : « Dès le début de notre relation, il y a eu de la violence verbale et psychologique. Maintenant, c’est de la violence physique », dit-elle. Elle évoque également les maltraitances que subit son fils, un gamin d’un an à peine : des claques au visage et aux fesses, la figure sous l’eau pour l’empêcher de pleurer et même une tentative d’étranglement…

« La même chose que ma sœur »

Si elle a eu le courage de pousser la porte d’un commissariat de police, c’est, dit-elle, en raison des dernières menaces proférées par son mari : « Si tu me quittes, je te fais la même chose que ce qui est arrivé à ma sœur ».