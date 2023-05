Alpine dévoile la silhouette de son prochain modèle

La petite marque sportive française a publié deux images du modèle qui sera dévoilé le 9 mai prochain en Angleterre. Deux images qui n’ont l’air de rien, mais fournissent déjà quelques indications quant au programme futur d’Alpine, non seulement en matière d’électrification, mais aussi de diversification de son offre. Pour ce qui est de la silhouette, pas de mystère : on a bien compris que ce nouveau modèle est basé sur la désormais imminente Renault 5 électrique. La forme générale est en effet reconnaissable entre mille, et on voit que cette version « à la dieppoise » reçoit des parechocs plus prononcés, ainsi qu’un spoiler de toit.

Explication de nom

Dans son communiqué, Alpine explique aussi tout ce que contient le nom de la voiture. Le chiffre 2 indique la taille de la voiture (en l’occurrence, un format citadine), ce qui indique donc déjà qu’il pourrait par exemple y avoir un 3 (format compact). Le 90 désignera à l’avenir les modèles Alpine « sportifs et polyvalents ». En clair, des voitures de caractère, mais pas les purement sportives, qui resteront désignées par un 10, comme l’A110. Finalement, c’est un peu l’esprit GTI. Quant au β (prononcez « beta »), il est emprunté au monde de l’informatique et peut se traduire par « phase de test ». On résume : l’Alpine A290 sera la R5 Alpine des temps modernes, et on peut déjà déduire (c’était d’ailleurs annoncé) que la gamme Alpine va largement se diversifier. Rendez-vous le 9 mai pour toutes les images.