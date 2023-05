Peugeot 205 : sacré prix pour ce sacré numéro

C’est en passant une après-midi oisive à fouiner dans les petites annonces – comme se doit de le faire tout passionné d’automobile – que nous avons déniché ceci. Real Art On Wheels est un revendeur hollandais de voitures de collection. Dans son inventaire, parmi les Porsche, Ferrari et autres Aston Martin, une Peugeot 205. Mais pas n’importe quelle 205, évidemment : une Turbo 16, l’un des 200 exemplaires produits en vue de l’homologation en rallye pour le Groupe B.

850 kilos

Pour les plus jeunes lecteurs, rappelons (très brièvement hélas) ce qu’est une 205 Turbo 16. Elle a l’allure d’une 205 juste un peu musclée, mais c’est plus complexe que cela. Sous la carrosserie, tout est différent. Pièce maitresse de la voiture : le moteur 4 cylindres gavé par un turbo est placé à l’arrière, et envoie sa puissance aux quatre roues. Quelle puissance ? La vraie 205 de Rallye développait au départ 365 ch, puis 530 ch dans l’Evolution 2, puis 550 ch dans la version Pikes Peak, plus de 700 ch en rallye-cross. Seulement 197 ch sous la capot de la version routière, mais c’était plus qu’impressionnant en 1984, surtout dans une auto d’à peine 850 kilos. Enfin, rappelons que la 205 T16 a marqué l’histoire du sport, avec 16 victoires et 28 podiums en Rallye entre 1984 et 1986, le titre mondial en 1985 et 1986, puis deux victoires au Paris-Dakar en 1987 et 1988. Le prix de cette 205 T16 d’homologation ? 375.000€. C’est presqu’une affaire, sachant qu’une T16 au véritable pédigrée sportif se négocie autour des 800.000€.