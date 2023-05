Péruwelz: 2,6 millions pour la réaffectation de l’ancienne gare en brasserie

Le Gouvernement de Wallonie, sur proposition de la ministre en charge du Patrimoine et du Tourisme, Valérie De Bue, a validé la sélection finale des 11 dossiers retenus dans le cadre de l’appel à projets Valorisation des biens à haute valeur patrimoniale. Ces 11 projets auront un effet levier, puisqu’ils permettront de mobiliser des investissements évalués à 80 millions €. Lire aussi voici-quoi-ressemblera-la-nouvelle-gare-de-peruwelz

Tout profit pour la commune de Péruwelz puisqu’elle va recevoir un montant de 2,6millions pour la réaffectation de l’ancienne gare en brasserie, espace touristique et polyvalent . La gare de Péruwelz est un monument classé construit dans le style néo-renaissance à la toute fin du XIXe siècle. Majoritairement inoccupée depuis plusieurs années, elle occupe un emplacement privilégié dans le centre urbain. Le projet lauréat prévoit une affectation polyvalente. Le hall majestueux restera l’entrée principale et accueillera, outre les différents accès aux autres fonctions, un espace dédié au tourisme, à la mise en valeur de produits ou savoir-faire locaux ainsi qu’à des expositions. Le rez-de-chaussée comprendra également une brasserie permettant d’accueillir une septantaine de personnes. L’étage accueillera quant à lui une infrastructure de quartier composée de trois espaces différenciés. La gare ainsi rendue aux habitants deviendra un centre de vie au cœur du projet de rénovation urbaine et de relance commerciale de la ville, qui est appelée à devenir le centre de l’écosystème touristique des Hauts Pays.