Chelsea, l’Inter ou… le PSG: quelle sera la prochaine destination de Romelu Lukaku?

Avec quelle vareuse sur le dos évoluera Romelu Lukaku la saison prochaine ? Voilà une énigme que même Dominique Lehmann n’arriverait pas à résoudre. Car même si le meilleur buteur de l’histoire de notre sélection nationale a connu une saison assez compliquée en Lombardie, il a également montré que, malgré les blessures et les doutes traversés ces derniers mois, il n’avait rien perdu de son sens du but. Avec deux pions et trois assists lors des deux dernières rencontres intéristes en championnat, le Belge a prouvé que l’on pouvait encore compter sur lui. Ajoutez à cela sa participation active aux qualifications en finale de Coupe d’Italie et en demi-finale de Ligue des champions, et on comprend vite pourquoi l’ancien Mauve intéresse de nombreux clubs.

de videos

À ce propos, nos confrères du Parisien nous apprennent qu’un nouveau prétendant se serait ajouté à la liste. Un nom aussi impressionnant que surprenant : le Paris Saint-Germain. Le club francilien, qui devrait vraisemblablement perdre Lionel Messi, en fin de contrat en juin, serait à la recherche d’un serial buteur. Ils auraient donc coché le nom de Romelu Lukaku dans leur short-list, qui comporterait toutefois plusieurs autres grands noms. Comme, par exemple, Harry Kane, Victor Osimhen et Randal Kolo Muani.