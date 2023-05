L’étoilé, le Coq aux Champs a 20 ans à Tinlot: «La seule conserve ici, c’est le coulis de tomate»

On y vient sans conteste pour la qualité des produits, pour son étoile, pour le cadre mais aussi avant tout, pour l’équipe. Au Coq aux Champs, c’est une équipe soudée, une ambiance familiale, pas guindée. Et tout le monde apprécie. Une équipe menée de main de maître par Christophe Pauly et son épouse Catherine à ses côtés depuis le 1er jour. La reprise de l’établissement, c’était le 3 juin 2003. Vingt ans plus tard, aucun regret. Rencontre avec le chef.

(Il sourit). Non, absolument pas. C’est une affaire qui roule et je suis ancré dans ce Condroz que j’adore. Je peux aller chercher mes produits dans les bois quand je veux sans jamais dévoiler où je vais.

J’aime dire qu’ici, aucun produit fini ne rentre dans le restaurant, c’est notre ADN. Des conserves ? jamais, la seule que vous allez trouver, c’est le concentré de tomate.Pour moi, il n’y a aucun mauvais produit à partir du moment ou c’est du frais.

Il n’y a pas un produit que vous détestez préparer ?

Franchement non. Disons qu’il y a des produits avec lesquels je suis davantage à l’aise. La Langoustine, uniquement celle du Guilvinec n’a jamais quitté ma carte. Par contre, j’ai du mal à travailler le cardon, c’est un légume qui pique (il rit). Bon mais complexe à travailler.

Une étoile, c’est bien, vous rêvez depuis longtemps d’une seconde…

Je me souviens de cette première étoile. Obtenue en 2004, une année après l’ouverture : fait rarissime pour l’époque ! C’était aussi la première organisation officielle de la remise des étoiles organisée par Michelin, à Maastricht. J’avais bien reçu une invitation pour m’y rendre mais n’y avais pas prêté attention. C’était un lundi et le restaurant était ouvert. Une semaine avant, Catherine m’annonçait que j’allais devenir Papa ! Un premier appel téléphonique (les réseaux n’étaient pas la priorité !!!), un deuxième et d’autres : tous avec un mot à la bouche : Félicitations ! À se demander comment tout le monde était au courant de l’heureux événement que Catherine et moi attendions… En fait je ne comprenais rien du tout. Ce soir-là, il y avait deux réservations en un rien de temps, Le Coq aux Champs a affiché complet. L’étoile Michelin brillait. J’étais seul en cuisine… et le service a été le plus mauvais de ma vie, je pense. Une seconde étoile ? je ne comprends certes pas là où ça coince mais ce n’est pas un rêve. Je ne me lève pas le matin en y pensant.

L’Horeca aujourd’hui, c’est compliqué pour recruter ?

Franchement, pas chez moi. On s’est adapté et nous avons une grande stabilité au sein de notre équipe composée de 10 personnes. Nous avons changé les horaires pour que tous profitent de la vie de famille, nous les premiers. Le personnel ne recherche pas uniquement un salaire mais du temps, une ambiance conviviale, de la reconnaissance… Nous tentons de le faire, c’est aussi notre force.

Vous avez 45 ans et beaucoup de temps devant vous. Votre fils Charly a 17 ans, c’est votre successeur ?

J’ai toujours aimé le monde de la table. Du plus loin que je me souvienne! Mes parents m’emmenaient au restaurant et tout petit déjà, il suffisait de me mettre un tourteau dans les doigts pour que le temps s’arrête ! À 16 ans, j’ai dit à mon papa que je serai cuisinier… « oui fait le mais fait le bien ! » m’a-t-il répondu. Charly va entamer des études de droit, le resto n’est pas sa passion. Le principal, c’est que l’on fasse tous ici ce que nous aimons et c’est le cas.