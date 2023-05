Gm Pose s’installe à Lessines

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Par passion ! Depuis, je propose un travail soigné et précis dans le respect de votre intérieur.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Nous sommes au service de notre clientèle depuis plus de 13 ans dans la région de Braine-le-Comte et environs. Notre entreprise se développe sur la région de Lessines et propose, un super showroom à notre clientèle qui y découvrira la gamme complète de nos réalisations et de la marque Profel.

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Ils sont nombreux mais lire les messages de satisfaction de notre clientèle sur notre page Facebook nous comble à chaque fois !

Quelles sont les qualités incontournables dans votre domaine ?

Il faut être à l’écoute des clients, être précis et respectueux de l’intérieur mais aussi des biens de notre clientèle.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Nous avons la chance d’avoir une clientèle variée qui aime le beau et le bien fait.

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

Les festivités locales, les mini-brasseries ou encore les artisans de notre belle région.

Avez-vous des projets pour la suite ?

Notre société se développe sur la région de Lessines, Ath et environs. Venez découvrir notre nouveau showroom de 200 m² dans lequel vous pourrez découvrir les diverses réalisations de notre équipe de professionnels ainsi que la gamme complète de la marque Profel.

Le mot de la fin est pour vous !

Venez nous rencontrer et ensemble, nous trouverons la solution à votre projet. Ma porte est ouverte à toutes vos fenêtres !

Chaussée Gabrielle Richet 227, Lessines