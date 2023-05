Plus de 85 exposants présenteront des centaines de rhums pour la bonne cause les 13 et 14 mai lors du 4e Rhum Tour, au Dôme de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Rhum Tour, c’est plus de 650 variétés de rhums provenant des plus grandes maisons du monde. Cet événement, mené par une vingtaine de bénévoles, est entièrement au profit de la lutte contre l’enfance en difficulté. La quatrième édition se tiendra le week-end du 13 et 14 mai, au Dôme de Charleroi.