Les géants de la tech comme Google et Meta désormais soumis à la législation européenne sur les marchés numériques

Les entreprises numériques qui offrent des services de plateforme, tels que Google et Meta, devront respecter certaines obligations et interdictions afin d’améliorer la concurrence sur ce marché. La semaine dernière, la législation sur les services numériques (Digital Services Act, DSA) est entrée en vigueur. Ce mardi, c’est au tour de la législation sur les marchés numériques. Celle-ci devrait renforcer les droits des utilisateurs et réduire les abus. Cette législation est également valable pour les géants de la technologie (’big tech’).

de videos Le DMA vise à mettre un terme aux pratiques déloyales de certains géants de la tech. Jusqu’à présent, la Commission européenne, en tant que superviseur, devait s’appuyer principalement sur le droit classique de la concurrence, mais cette approche a montré ses limites. Les grandes entreprises technologiques, qui occupent des positions clés sur le marché en raison de leur taille sont considérées comme des «contrôleurs d’accès» (gatekeepers). Elles devront désormais respecter une série de «choses à faire et à ne pas faire» spécifiques au secteur.

Par exemple, les plus grands services de messagerie, tels que Whatsapp, Facebook Messenger et iMessage, devront s’assurer qu’ils sont interopérables avec des services plus petits, si ces derniers le souhaitent. Les données personnelles ne peuvent être utilisées pour des publicités ciblées que si la personne concernée a donné son consentement explicite.

Les ’gatekeepers’ ne seront plus autorisés à classer leurs propres produits ou services plus haut que ceux de leurs concurrents. Les développeurs d’applications ne seront plus autorisés à demander qu’ils utilisent certains services comme condition d’inclusion dans l’App Store (magasin d’applications).