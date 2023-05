Comblez votre maman de chocolat chez Ophélie Stuyck

La chocolaterie est souvent liée à la passion d’une seule personne. Voilà pourquoi je lui ai donné mon nom et mon prénom. Il s’agit également d’un moyen facile de le retenir et de ne pas se retrouver tous avec les mêmes noms.

Je reste dans l’artisanal et dans la tradition des pralines anciennes, avec les goûts classiques : praliné, crème au beurre, ganache, et quelques pralines réalisées en fonction des saisons.

Une spécialité incontournable ?

Les incontournables pralines et truffes mais aussi les orangettes, tablettes de chocolat, mendiants, boules massepain, cuillères chocolat… Pour fêter votre maman, vous trouverez également des talons et fleurs en chocolat ou encore un coffret dédié à votre maman.

Étiez-vous prédestiné au domaine du chocolat ?

Pas du tout ! J’étais en formation de vente chez une chocolatière indépendante et artisanale. De nature curieuse, je m’y suis intéressée et j’ai commencé les cours du soir avant de me lancer dans l’aventure !

Depuis quand travaillez-vous dans la région ?

Cela fait maintenant un an que j’ai lancé ma chocolaterie ! J’espère pouvoir encore proposer de bonnes choses à mes clients pendant plusieurs années.

Quel est votre meilleur souvenir dans la chocolaterie ?

Il ne s’agit pas vraiment d’un souvenir mais j’aime voir les clients heureux qui reviennent et qui m’encouragent. Cela me donne envie de faire plus et de combler la gourmandise de chacun d’entre eux.

Quelles sont les qualités incontournables d’un bon chocolatier ?

Il faut impérativement être capable de travailler son chocolat manuellement, faire preuve de créativité, avoir le sens du commerce mais aussi maîtriser les dosages des ingrédients principaux.

Avez-vous des projets pour la suite ?

J’aimerais aménager la grange pour en faire une magnifique boutique !

Le mot de la fin est pour vous !

Pour se lancer et réussir, il faut naturellement travailler mais il ne faut pas forcément être riche car nous ne le sommes pas ! Heureusement, j’ai des parents, des grands-parents, un conjoint et des sœurs riches en amour. Nous nous donnons du courage et des ondes positives pour nous lancer dans nos projets fous. Ce projet me tient particulièrement à cœur car c’était un rêve et ce rêve, je commence à le construire, à le réaliser et j’en suis extrêmement fière !