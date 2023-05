Démarrage en côte, contrôles visuels… : Xavier Delmot, moniteur chez Tecnoconduite à Marche, donne quelques conseils pour obtenir le permis pratique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nombreux sont les pièges à éviter lorsque l’on passe son permis pratique, « le premier des pièges est celui de la méconnaissance du code de la route », explique Xavier Delmot, moniteur chez Tecnoconduite. « On vient à l’examen en le préparant. Les candidats font souvent appel à leur mémoire à court terme pour préparer leur examen théorique. Raison pour laquelle je les renvoie souvent à leurs bouquins avant l’examen pratique. Parmi les panneaux signalétiques qui posent le plus souvent problème, il y a les signaux de priorité tels que le B15, indiquant qu’on se trouve sur une route prioritaire. La préparation est importante et, en tant que moniteur, nous sommes là pour ça. Il ne faut pas laisser d’interrogation en suspend. »