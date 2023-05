Pourquoi installer vos panneaux photovoltaïquesavant 2024?

Cette nouvelle législation ne s’imposera pas uniquement aux nouveaux prosumers. En effet, ce système sera rendu obligatoire pour tous les propriétaires d’une installation en Région wallonne à partir du 1er janvier 2030. Cependant, passer à l’énergie solaire avant 2024 offre la possibilité de bénéficier du système de compensation jusqu’en 2030, soit gagner six années supplémentaires d’utilisation du réseau comme batterie via le compteur tournant à l’envers.

Ce changement de législation n’a pas pour but de réduire l’intérêt du photovoltaïque mais bien de favoriser l’autoconsommation de la production solaire. Certes, l’électricité achetée sera plus élevée que celle revendue au fournisseur. Mais ce système offre aux prosumers la possibilité de mieux adapter leur consommation et par conséquent d’utiliser les panneaux de manière plus rationnelle et écologique comme, par exemple, savoir utiliser l’énergie produite au moment où les panneaux produisent et donc de ne pas utiliser le réseau.