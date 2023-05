Giratoire de l’Octroi de Bray: encore deux jours de travaux (et de fermeture) pour la touche finale

Rouvert depuis décembre 2022 au terme de la 4e phase des travaux, le giratoire à l’Octroi de Bray à Binche, l’intersection formée par la N90/Route de Mons et la N27/Avenue Léopold III, sera de nouveau en chantier entre le 8 et le 12 mai. Mais c’est pour la bonne cause : il s’agit d’apporter la touche finale, la couche d’usure, ou couche de revêtement (asphalte).

Lire aussi Estinnes / Binche: le nouveau giratoire de Bray sera ouvert ce vendredi!

Il y aura pour deux jours de travaux, a priori les mardi 9 et mercredi 10 mai. Mais une période de cinq jours a été prévue pour anticiper des conditions météo défavorables. Deux jours de travaux qui auront forcément un impact sur le trafic : la chaussée sera barrée à la circulation et le stationnement sera interdit dans la zone du chantier.