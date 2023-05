Eric Cantona: «Le silence est le meilleur allié des prédateurs sexuels»

Mais comment explique-t-il que Sébastien se soit muré dans le silence durant des décennies ? « Le mensonge et la honte ont gagné et son quotidien a été une descente aux enfers. Son prédateur l’avait averti : s’il parlait, il le ferait passer pour un homo. Ces personnes sont très fortes pour inverser les rôles et faire culpabiliser leurs proies. Il est important de se remettre dans le contexte de l’époque. L’homosexualité n’était pas perçue et reçue de la même façon qu’aujourd’hui. Dans les villages, il était plus difficile d’aborder le sujet. À la fin du film, je répète le mot “Parlez !” à plusieurs reprises car le silence est le meilleur allié des prédateurs, ne l’oublions pas. »