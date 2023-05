«White House Plumbers»: tous les dessous du Watergate

Le 17 juin 1972, ils ont en effet orchestré le « cambriolage » des bureaux du Comité national démocrate dans le bâtiment du Watergate, à Washington. Un acte d’espionnage qui, en plus de leur emprisonnement et de la démission de Nixon, a eu un effroyable impact sur leurs familles.

Minisérie en cinq épisodes, « White House Plumbers » raconte comment, à la fin du premier mandat de Richard Nixon, les dénommés Howard Hunt et Gordon Liddy, respectivement anciens de la CIA et du FBI et employés de la Maison-Blanche, ont enfreint la loi pour s’assurer de la réélection de leur président.

Face à cette minutieuse reconstitution, on se dit qu’aucun scénariste n’aurait pu pondre une histoire aussi dingue, avec deux personnages tellement présomptueux et inconscients qu’ils arrachent quelques rires. Ils sont magistralement joués par Woody Harrelson et Justin Theroux, entourés de F. Murray Abraham et d’une Kathleen Turner méconnaissable dans le rôle de la coriace lobbyiste Dita Beard.