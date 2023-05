Le livre «Sale flic» dévoile une enquête journalistique de cinq ans menée sur la police, notamment à Bruxelles

Le livre «Sale Flic» de Philippe Engels et Thomas Haulotte, paru fin avril, retrace une enquête menée par les deux journalistes ces cinq dernières années sur la police belge.

«Sale Flic» se penche sur les débordements de la police, notamment le 24 janvier 2021, lorsqu’une manifestation dégénère à Bruxelles et que les autorités arrêtent les manifestants en masse, dont de nombreux mineurs. Plusieurs témoignages dénonceront des passages à tabac et des insultes sexistes et racistes dans les cellules des casernes d’Etterbeek.