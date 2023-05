Coprosain recentre ses activités à Tournai, Ath et Braine-l’Alleud mais toujours pas à Mons:«L’entrepriseest en train de revivre», assure son nouveau directeur

Après une année 2022 pour le moins compliquée et marquée par une procédure de réorganisation judiciaire, Coprosain redresse désormais la barre. En octobre, l’ancienne coopérative devenait une société à part entière, reprise par neuf actionnaires, tous issus du terreau local. Depuis, le pionnier de la commercialisation des produits en circuit court a revu ses priorités et désigné un nouveau directeur, Didier Renard, originaire de Tournai. « Oui, Coprosain va mieux », assure-t-il. « En tout cas, même si nous sommes toujours dans une situation délicate, de nombreux signaux indiquent que le curseur évolue vers le positif. Coprosain est en train de revivre ». de videos Toucher la jeune clientèle Dans son combat pour assurer son avenir, Coprosain peut compter sur quelques solides atouts. « À commencer par notre clientèle », assure le directeur. « On a la chance de compter sur des clients très fidèles dont l’attachement à l’entreprise est réel et très profond. Ces consommateurs de longue date constituent une bonne base, solide. Notre défi, désormais, c’est d’étendre cette clientèle vers des consommateurs plus jeunes, qui ne nous connaissent pas encore. C’est la raison pour laquelle nous retravaillons notre page Facebook depuis deux semaines, afin de toucher un autre type de clientèle ».

Lire aussi Un glacier et un tea-room se sont installés sur la Grand-Place d’Ath Parmi les changements opérés depuis la reprise, Coprosain a décidé de déserter les marchés et de recentrer ses activités sur ses comptoirs fermiers (à Tournai, à Ath, à Braine-l’Alleud) et sur son atelier de transformation athois. « Notre savoir-faire, surtout pour la viande et la charcuterie, est réel et local. Coprosain travaille dans une filière de qualité », ajoute le directeur. « La viande est produite localement, à partir d’une alimentation elle aussi locale. C’est cette image-là que nous voulons mettre en avant ».

Plus local encore qu’avant Prisée pour sa viande de qualité, en effet, l’entreprise compte aussi développer le reste de sa gamme : « Surtout en produits frais », confirme le directeur. « Les légumes notamment, les produits laitiers et les fromages. Je voudrais que les producteurs de fromages soient davantage mis en avant… et des producteurs de la région ». Ce made in Wallonie picarde devrait d’ailleurs s’accentuer encore dans les trois comptoirs fermiers : « Pour certains produits d’épicerie, on travaillait encore avec des marques françaises. À l’avenir, ce ne sera plus le cas : on souhaite développer justement cet ancrage local et nous recentrer sur les productions régionales chaque fois que c’est possible ».