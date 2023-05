Julian et Jan ont pris en «otage» la poubelle de leur voisin: «Je crains qu’ils ne reviennent pour le récupérer par la force»

Julian et Jan sont les voisins de Cherie et Scott. Entre eux, rien ne va plus à cause d’une histoire de poubelle. En effet, alors que le vent soufflait fort un jour, la poubelle de Cherie et Scott aurait volé et provoqué de gros dégâts à la Suzuki de Jan et Julian garée devant chez eux.

Ne trouvant pas d’autre solution, Julian et Jan ont décidé de « prendre la poubelle en otage » en attendant que le couple paye les frais liés aux dégâts de la voiture.