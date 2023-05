L’AfricaMuseum à Tervuren s’engage à renforcer les partenariats entre musées africains et européens

«Convaincus que les musées ont un rôle majeur à jouer pour la promotion de la paix et la compréhension mutuelle, nous relevons ensemble le défi de construite et renforcer nos partenariats afin de répondre aux enjeux contemporains et transmettre aux générations futures un esprit de confiance mutuelle et de respect», peut-on notamment lire dans la Déclaration de Dakar, signée par les 60 directeurs venant de 38 pays d’Afrique et 10 d’Europe.