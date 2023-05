Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On entend beaucoup dire, notamment sur les ondes, que les 19 clean sheets (matches sans encaisser de but) de Jean Butez en Jupiler Pro League, c’est « du jamais-vu », ou « un incroyable record ». Or, il n’en est rien…

1 Le recordman, c’est Michel Preud’homme : 24 clean sheets en 1989-1990

Jean Butez comptabilise donc cette saison 19 clean sheets en 34 matches de championnat, durant lesquels il ne s’est retourné qu’à 26 reprises. Il reste cependant à bonne distance du record de Michel Preud’homme, établi en 1989-1990 avec le FC Malines : 24 clean sheets (et 14 buts encaissés au total) en 34 matches que le portier liégeois avait, comme Butez cette année, pu jouer intégralement. Mais à l’époque, il n’y avait pas de Playoffs.