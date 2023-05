Gregor avait remarqué un symptôme inhabituel chez son père lors d’une partie de golf: «Il est décédé peu de temps après»

Depuis, Gregor a collecté des milliers de livres pour la Fondation Doddie Weir et sa dernière mission de collecte de fonds l’amènera à courir plus de 80 kilomètres dimanche prochain, rapporte Edinburgh Live.

Le défi comprend également un semi-marathon à Inverness, un marathon complet à Manchester, une course de 160 kilomètres autour de la piste de course de l’Université de Stirling et une course stupéfiante de 250 kilomètres en 40 heures, d’Inverness au stade Tynecastle à Édimbourg, ce qui lui prendra deux jours.

« Je suis vraiment à la recherche de toute l’aide et de tout le soutien possibles pour essayer de faire passer le mot et de sensibiliser les gens à ces trois œuvres caritatives. Ces causes sont très importantes pour moi et ma famille et j’espère que j’aurai l’énergie nécessaire pour les mener à bien ».