Du nouveau chez l’opérateur: cela sera offert aux clients avec un abonnement d’au moins 15 euros

Tous les clients de Mobile Vikings ne surfent pas plus vite : seuls ceux qui ont un abonnement d'au moins 15 euros par mois peuvent surfer sur le réseau 5G avec un smartphone compatible. Comme pour la marque Proximus, les abonnements les moins chers et les cartes prépayées sont laissés pour compte.

Comme chez Proximus, la vitesse de la 5G varie en fonction de l'abonnement. Les clients qui paient 15 ou 20 euros par mois, soit respectivement 10 ou 20 Go de consommation de données, peuvent surfer jusqu'à 150 Mbps. Avec l'abonnement le plus cher, 29 euros pour 70 GB, c'est 500 Mbps. Avec la marque Proximus, la 5G va jusqu'à 1 Gpbs dans l'abonnement le plus cher.