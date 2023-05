Quoi de neuf en mai 2023 sur la plateforme de streaming Apple TV+?

de videos

« Still : la vie de Michael J. Fox » – le 12 mai

Intégrant des éléments scénarisés, documentaires et d’archives, ce film raconte l’histoire extraordinaire de Michael J. Fox avec ses propres mots : découvrez le parcours improbable d’un enfant de petite taille issu d’une base de l’armée canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité à Hollywood dans les années 1980. « STILL : la vie de Michael J. Fox » retrace la vie publique de Michael J. Fox, pleine de frissons nostalgiques et de coups d’éclat cinématographiques, mais aussi sa vie privée jamais dévoilée, notamment les années qui ont suivi le diagnostic de sa maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans. Ce film intimiste et authentique, réalisé avec la participation inédite de Michael J. Fox et de ses proches, revient sur les réussites et les échecs personnels et professionnels de Michael J. Fox, et analyse ce qui se passe lorsqu’un optimiste invétéré est confronté à une maladie incurable. Savant mélange d’aventure et de romance, de comédie et de drame, ce film est digne… d’un film de Michael J. Fox.