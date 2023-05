Bonne nouvelle pour le Standard: William Balikwisha et Philip Zinckernagel devraient être au poste pour le choc contre La Gantoise

Ronny Deila devrait bel et bien récupérer Philip Zinckernagel pour affronter samedi La Gantoise. Touché au mollet, le Danois a passé mardi un test avant de reprendre l’entraînement ce mercredi matin. Le T1 du Standard avait reconnu, à Bruges, que l’absence de Zinckernagel était surtout dictée par la volonté de ne pas jouer avec le feu. William Balikwisha, qui avait quitté la pelouse du Jan Breydelstadion en boitant bas, ne ressent déjà plus rien et sera donc de la partie.

