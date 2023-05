Guerre en Ukraine: la CEDH condamne la Russie pour le traitement réservé aux «prisonniers parias»

Ces « parias » étaient chargés de « tâches humiliantes » et exposés à des violences ou à des abus sexuels s’ils « échouaient ». Ils auraient été logés dans des quartiers séparés et ont affirmé que ces pratiques étaient tolérées par le personnel pénitentiaire russe.

Ils ont considéré que la stigmatisation et l’isolement physique et social des parias, la négation de leurs besoins élémentaires, les violences et menaces de violences dont ils étaient l’objet constituaient des traitements inhumains et dégradants au-delà des souffrances inévitables inhérentes à la détention.