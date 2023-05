L’échevin se transforme en éboueur lors d’une opération coup de poing pour la propreté à Verviers: «On veut reprendre le contrôle»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

,Verviers frappait un grand coup ce mardi. Avec toute sa force elle ciblait le quartier de Hodimont pour une opération spéciale. Police, agents sanctionnateurs, spécialistes de l’environnement et de la propreté étaient présents. Le but : récolter et fouiller chaque dépôt sauvage. L’idée est de retrouver les auteurs afin de les sanctionner proportionnellement. Et on en a retrouvé un paquet ce mardi…