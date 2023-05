Standard: comment Ronny Deila s’inspire des principes d’un mythique entraîneur de football américain

Les meilleurs s’inspirent des meilleurs. Ronny Deila a bien compris le principe, même si sa modestie le défend de se considérer comme l’un d’eux. Le coach du Standard puise ses techniques de coaching ci et là. Il regarde, s’instruit, étudie et se construit une méthode de coaching en prenant ce qu’il estime efficace chez les autres maîtres de la profession, quel que soit le sport. Après tout, Phil Jackson, le légendaire coach de NBA aux 11 titres de champion (6 avec les Bulls de Michael Jordan, 5 avec les Lakers de Kobe Bryant), n’a pas procédé autrement, lui qui a appliqué à merveille l’attaque en triangle inventée par Sam Barry.

Les influences de Ronny Deila sont multiples et l’une d’elle, peut-être la plus importante, vient de Bill Belichick. Ce dernier est le coach de la franchise NFL des New England Patriots depuis 23 ans. Avec l’appui de Tom Brady, devenu à son contact le plus grand joueur de football américain de tous les temps, il a remporté 6 Super Bowls en tant qu’entraîneur principal. Un record. Son leitmotiv : « Do your job ». Une phrase répétée sans cesse par le coach du Standard. « Je l’ai entendu prononcer cette phrase et cela m’a directement parlé », explique le Norvégien.