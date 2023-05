Stéphanie ne s’attendait pas à recevoir cet e-mail après avoir refusé une offre d’emploi: «C’est vraiment incroyable»

Alors qu’elle venait de refuser un job après en avoir trouvé un autre qui lui correspondait plus, Stéphanie a reçu un mail de la part de l’entreprise pour laquelle elle n’ira finalement pas travailler.

« Cela booste mon ego », a-t-elle écrit. « C’est vraiment incroyable de recevoir ça. » La vidéo, dans laquelle elle explique le contenu de l’e-mail, a déjà été visionnée plus de 500 000 fois. Et elle n’a reçu que des commentaires positifs : « J’aimerais que plus d’entreprises nous fassent sentir si valorisés. » « De tels courriels seraient très stimulants pour la culture d’entreprise. » « C’est comme ça que ça devrait être ! Je reconsidérerais même l’offre ! »