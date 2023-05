Antwon Tanner («Les Frères Scott») sera à Bruxelles en septembre 2023 à l’occasion de la convention «So 2000’s: Back To My Teenage Years»

L’événement aura lieu les 16 et 17 septembre 2023 à Bruxelles dans un lieu pour l’instant maintenu secret.

Fan de « Charmed » ou encore des « Frères Scott » ? La convention « So 2000’s : Back To My Teenage Years » devrait vous plaire !

L’événement, qui ne pourra que vous rendre nostalgique, aura lieu les 16 et 17 septembre 2023 à Bruxelles. Plusieurs noms ont déjà été annoncés : Rose McGowan (Charmed, Scream), Holly Marie Combs (Charmed, Picket Fences), James Lafferty (Les Frères Scott) et pour sa première convention mondiale, David Conrad (Ghost Whisperer). Ce week-end, on a appris qu’Antwon Tanner des « Frères Scott » allait lui aussi être de la partie.