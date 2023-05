46 appartements au couvent des Sœurs Noires à Binche: c’est parti pour plus de deux ans de chantier!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En janvier 2022, nous vous révélions l’avancement de l’ambitieux projet de la société Wanty : transformer en logements l’ancien Couvent de Bonne Espérance, celui des Sœurs Noires, rue de l’Arayou à Binche. Il était, à ce moment, à sa deuxième version et l’enquête publique venait de se terminer. Près d’un an et demi plus tard, le chantier a officiellement démarré.

C’est un peu plus tard que prévu : Wanty espérait, au départ, le lancer fin 2022, mais le cheminement administratif a pris son temps.