La petite Kiara est hospitalisée à Liège, au grand soulagement de ses parents:«L’équipe est très à l’écoute»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nous avions rencontré Kiara et ses parents à la fin du mois de mars. Sébastien et Daphné ne savaient plus quoi faire pour aider leur fille. « Les hôpitaux n’ont soit plus de place, soit jugent que la situation de Kiara n’est pas urgente », nous disaient-ils, démunis.

« On nous a dit que notre fille présentait une microcéphalie, sans réellement nous expliquer ce dont il retournait et sans poser de véritable diagnostic », expliquait Sébastien, le papa de Kiara. Pour ses parents, Kiara présente des troubles neurologiques et de comportement. « Elle est très agitée ou très fatiguée, elle a des maux de tête, elle peut passer plusieurs jours sans dormir, elle a des TOC ». Puis, il y avait aussi la perte d’appétit. « Sur ces trois derniers mois, Kiara est passée de 26 à 19kg et elle a des plaques sur la peau. »

Lire aussi Le combat des parents de Kiara, 7 ans, pour que la santé de leur fille soit prise en charge à Farciennes: «On nous a accusé de faire perdre leur temps aux médecins...»

Les parents ne savaient plus comment faire pour que leur fille soit suivie en pédiatrie par une équipe médicale. « Le médecin généraliste a demandé son hospitalisation mais nous étions refusés partout dans la région », désespéraient les parents.