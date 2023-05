Drame à Marbehan ce mardi: une dame a perdu la vie non loin de la gare

Après le dramatique accident qui avait coûté la vie à Daniel Lambert, à deux pas du passage à niveau de Saint-Mard, un nouveau drame a eu lieu sur le réseau ferroviaire, mardi dans le courant de l’après-midi.

En effet, selon nos confrères de Tv Lux, une personne se serait jetée sous un train, sur la ligne 162, non loin de la gare de Marbehan. « Selon les premières informations récoltées, une dame d’un certain âge aurait arrêté sa voiture le long des voies de chemin de fer. Elle en serait sortie et aurait continué son chemin à pied pour se poster sur les rails. Malheureusement, le conducteur du train de passagers venant de Bruxelles n’a rien su faire pour éviter le choc. La dame est décédée sur place », explique Serge Bodeux, le bourgmestre de Habay.