Un premier apéro à Couvin pour le Semeur, la monnaie locale de l’Entre-Sambre et Meuse

Après un peu plus de deux ans d’existence et des milliers de Semeurs en circulation, la monnaie locale de l’Entre-Sambre et Meuse se diversifie. Ce jeudi 4 mai de 18h30 à 21h30, un tout premier apéro sera organisé à la Salle de l’Harmonie à Couvin. Il permettra aux commerçants, prestataires, membres et aux sympathisants de se rencontrer et de favoriser ensemble l’économie locale.

« Nous prendrons 30 minutes pour partager des témoignages sur de bonnes pratiques pour faire circuler la monnaie locale, augmenter votre clientèle grâce au Semeur », annoncent les organisateurs. « Ce sera aussi l’occasion de faire la fête ensemble ou encore de trouver des fournisseurs voire des débouchés autour d’un verre. »