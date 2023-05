Cinq ans de prison et le sursis pour le braqueur du Media Store

Menacée d’une arme, la malheureuse victime est traînée jusque dans la réserve et sommée de remettre la caisse au malfrat cagoulé. Le braqueur emporte 740 euros.

Ce soir-là, il est 20h30 quand Laurent s’approche de la boutique. Il n’y a plus un seul client dans le magasin. L’homme enfile sa cagoule, sort son arme et braque la vendeuse.

La vendeuse a subi une incapacité de plus de 4 mois et Laurent était poursuivi pour des faits graves : vol avec violence, commis la nuit, avec une arme et avec une victime en incapacité de travail de longue durée.