Denis Sulejman et Jean Mathieu invités dans le studio de Sudinfo après le titre de champion de P1: «L’Arquet mal aimé? La carrière de Michel Lecomte n’aide pas» (podcast vidéo)

Vincent Chenot

Comme le veut la coutume depuis plus de dix ans déjà, nous avons reçu dans nos locaux de Sudinfo une petite délégation de l’équipe championne de P1 namuroise, à savoir l’Arquet. Le coach Denis Sulejman est venu en compagnie de son joueur Jean Mathieu pour débriefer leur saison qui les a amenés jusqu’à ce titre et cette grosse soirée dimanche. Vu le férié du lundi, les Vedrinois ont bien pu profiter, avec même des joueurs d’autres équipes de la série. « On a bien fêté cela, pour ma part jusqu’à 5 heures du match, il faut dire que c’est mon premier titre depuis les cadets je pense », sourit le milieu de terrain.