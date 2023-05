La Princesse Claire à la découverte du «Jardin des délices» de l’Athénée royal de Bruxelles 2 à Laeken

Des légumes, des fruits, des plantes aromatiques, des fleurs… on peut dire sans rougir que le projet de potager éducatif, inclusif et intergénérationnel, coopératif et collaboratif, développé depuis une grosse année par l’Athénée royal de Bruxelles 2 porte ses fruits, apportant un poumon d’air frais et une grande fierté aux élèves, tant du fondamental que du secondaire. C’est ce qu’a pu constater la Princesse Claire qui avait tenu à faire le déplacement ce 28 avril au nom de la Fondation Reine Paola, accompagnée de la ministre de l’Education Caroline Désir, et de la directrice du Pilotage et des Affaires pédagogiques de Wallonie-Bruxelles Enseignement Catherine Guisset. Photo News

Les objectifs annoncés du « Jardin des délices » sont pour le moins ambitieux : sensibiliser au développement durable, motiver les élèves en décrochage scolaire, intégrer les élèves et leur famille dans la vie scolaire et celle du quartier et apporter un lieu d’apprentissage multidisciplinaire et adapté aux besoins spécifiques des élèves.

Un échange Guidée par le directeur de l’Athénée, Tariq Ezzaidi, et ses équipes éducatives, la Princesse Claire s’est montrée très intéressée, n’hésitant pas à interroger les élèves lors de la présentation de leurs plantations, à répondre aux questions de leur quiz, et même à mettre la main à la pelle, avant de déguster quelques produits issus de ce superbe potager urbain.