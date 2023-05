Trois organisations testent le dépôt numérique: «Elles seront invitées à soumettre une proposition de projet concrète»

Le gouvernement flamand a décidé à la fin de l’année dernière d’introduire des consignes sur les canettes et les bouteilles d’ici 2025. Cette mesure devrait contribuer à la lutte contre les déchets sauvages. Le choix du système n’a pas encore été arrêté. L’industrie de l’emballage souhaite un système numérique et pourrait lancer des projets pilotes à ce sujet. Si ces projets ne sont pas couronnés de succès, le système de consigne classique avec des machines de retour est une option.

Selon la ministre de l’Environnement Zuhal Demir (N-VA), les résultats des projets pilotes devraient permettre de prendre une décision à l’automne 2023 sur la forme de consigne qui sera introduite pour les canettes et les récipients de boissons en plastique d’ici 2025.

Un appel public à des projets pilotes sur la consigne numérique a donné lieu à 14 candidatures. Parmi celles-ci, trois organisations ont été sélectionnées, selon l’Ovam : DDRS Alliance, Unbox et Twintag-Verhaert-Cegeka. « Les trois organisations sélectionnées seront invitées à soumettre une proposition de projet concrète afin de lancer des projets pilotes avant l’été », indique l’Ovam.

Chacun des candidats sélectionnés a également été invité à tester sa technologie dans trois lieux différents : dans un environnement fermé (par exemple une entreprise), dans un environnement semi-ouvert (par exemple un parc de vacances) et dans un environnement ouvert (par exemple une municipalité).

Répondant aux questions de Tinne Rombouts (CD&V), Steve Vandenberghe (Vooruit) et Mieke Schauvliege (Groen), la ministre flamande de l’environnement, Zuhal Demir, a déclaré mardi au Parlement flamand que les projets pilotes devraient permettre de déterminer d’ici l’automne si (et comment) un système de dépôt numérique peut être introduit. « Un tel système devra faire ses preuves. Les résultats doivent être là », a déclaré M. Demir. En d’autres termes, si les résultats des projets pilotes sur le dépôt numérique ne sont pas bons, il pourrait devenir le système de dépôt traditionnel.

La députée CD&V Tinne Rombouts se montre quelque peu « préoccupée » par l’introduction éventuelle de la consigne numérique. Le fait que les bouteilles et les canettes, et peut-être aussi les sacs, doivent être scannés à l’aide d’un smartphone réduit « l’accessibilité et la facilité d’utilisation », selon elle. « Nous devons éviter de créer une sorte de comportement de foire avec cela », a déclaré Mme Rombouts.