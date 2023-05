Le chef de l’ONU Antonio Guterres dénonce les restrictions imposées aux femmes en Afghanistan

« Pour atteindre nos objectifs, nous ne pouvons pas nous désengager et beaucoup (durant la réunion) ont appelé à un engagement plus effectif », a-t-il ajouté.

Cette réunion de deux jours dans la capitale qatarie, à laquelle ont participé plus d’une vingtaine de pays et organisations impliqués en Afghanistan, visait à discuter notamment de la manière d’inciter les autorités de Kaboul à assouplir leur position sur les droits des femmes.

Depuis le retour des talibans au pouvoir en août 2021, les femmes ont été exclues de la plupart des établissements d’enseignement secondaire, des universités et des administrations publiques, et n’ont désormais plus le droit de travailler avec les organisations internationales.

Les représentants des talibans n’ont pas été invités à la réunion. Antonio Guterres a dit ne pas être prêt à les rencontrer « aujourd’hui », mais il n’a pas écarté une telle possibilité à l’avenir.

« Mettre la pression »

L’ONU a demandé un réexamen de ses opérations en Afghanistan devant s’achever vendredi, en se disant confrontée à un « choix affreux », celui de continuer ou pas à intervenir dans le pays.

« L’interdiction faite aux femmes de travailler avec l’ONU et les ONG locales et internationales est inacceptable, et met des vies en danger » en raison de leur rôle essentiel dans l’aide humanitaire, a martelé Antonio Guterres, en dénonçant les « attaques systématiques sans précédent sur les droits des femmes et des filles ».

La semaine dernière, les 15 membres du Conseil de sécurité ont voté à l’unanimité une résolution condamnant les restrictions imposées aux femmes en Afghanistan.

Les autorités afghanes ont rejeté le texte qu’elles ont considéré comme une ingérence dans une « affaire sociale interne ».

Le chef du bureau politique des talibans à Doha a également qualifié de « contre-productive » leur exclusion des discussions.

« Mettre la pression n’aide pas à trouver des solutions », a affirmé Suhail Shaheen, dans un communiqué transmis l’AFP.

« Le monde devrait nous écouter. En niant nos droits légitimes et en ne nous invitant pas à des réunions sur l’Afghanistan (…), ils ne peuvent ni changer la réalité qu’est l’EIA (l’Émirat islamique d’Afghanistan) ni trouver une solution acceptable, qui est un besoin », a-t-il ajouté.

Les participants, parmi lesquels figuraient les envoyés spéciaux des États-Unis, de la Chine et de la Russie, ainsi que les principaux donateurs de l’Union européenne et du Pakistan, ont exprimé leur inquiétude à propos de « la stabilité de l’Afghanistan », selon Antonio Guterres.

Outre la question des droits, ils ont évoqué « la présence persistante d’organisations terroristes » et le trafic de drogue.

Crise humanitaire

Aucun pays n’a établi de relations officielles avec les autorités de Kaboul depuis 2021, et aucun des participants à la réunion « ne s’est dit prêt à le faire », a indiqué à l’AFP l’un des émissaires présents.

Le pays de 38 millions d’habitants est confronté à des pénuries croissantes, sur fond de baisse de l’aide internationale.

« Il est difficile de surestimer la gravité de la situation en Afghanistan aujourd’hui », a souligné le secrétaire général de l’ONU.

Six millions de personnes sont « pas loin d’une situation proche de la famine », a-t-il ajouté en rappelant que l’ONU n’a levé jusque-là que 294 millions de dollars sur les 4,6 milliards de dollars d’aides demandées.

De leur côté, les autorités afghanes ont annoncé mardi que leur ministre des Affaires étrangères, Amir Khan Muttaqi, se rendrait à Islamabad à la fin de la semaine pour des entretiens avec des responsables pakistanais et chinois.