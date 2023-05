Vu à Liège et c’est incroyable: le clarck n’a pas été bougé de place pour peindre le passage pour piétons!

Valet, j’avais du mal à en croire mes yeux quand j’ai vu la photo publiée sur Facebook par mon cama Louis ! Comme tu peux le voir, un nouveau passage pour piétons a été réalisé dans la rue Louvrex. Et visiblement au moment de le faire, il y avait un gros clark qui se trouvait là et on n’a pas su le déplacer... et la personne en charge de peindre les bandes blanches est, semble-t-il, tout simplement passée sur une des fourches de l’engin !

Si c’est jeudi dernier que mon cama Louis a constaté cette incroyable scène, ce mardi matin, le chariot-élévateur n’avait toujours pas bougé de place...