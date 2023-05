Mardi, en fin de journée, les pompiers de la zone Vesdre, Hoëgne et Plateau (VHP) sont intervenus rue au Thier à Trooz, pour un feu de champ. « Environ un hectare et demi sont actuellement en feu. L'officier, deux autopompes, deux citernes et une autopompe feu de forêt sont sur place.», ont précisé les hommes du feu.

Une autre vue des dégâts. - Zone VHP