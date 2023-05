Les huit personnes arrêtées dans le cadre d’un trafic de stupéfiants à Couvin et dans la Botte du Hainaut restent en prison

C’était un gros coup. Au début du mois de mars, la police judiciaire de la Botte du Hainaut avait intercepté 10 personnes pour trafic de stupéfiants. Alors qu’elle avait travaillé plus d’un an sur ce dossier, la zone de police avait réussi à démanteler ce réseau qui s’étendait sur les régions de Couvin, Charleroi et dans des quelques villages français frontaliers.

Ce mardi, la Chambre du conseil de Charleroi a confirmé les 8 mandats d’arrêt délivrés dans le cadre de ce dossier de trafic de stupéfiants. Les prévenus comparaîtront à nouveau dans deux mois. On verra alors quelle décision prendra la chambre du conseil.