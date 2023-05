Liège ne pèse plus. Et c’est aussi de sa faute...

Jamais, depuis l’après-guerre, il n’y avait eu de gouvernement belge sans, a minima, un ministre issu de la région liégeoise en son sein. Il y en avait même parfois plusieurs en même temps, dont certains avaient un réel charisme qui faisait que leur voix comptait dans les prises de décision. Tout cela n’est donc plus d’actualité.

La régression de Liège sur le plan politique est un fait, quoi qu’on puisse en penser en terre principautaire, où l’on a une fâcheuse tendance à ne pas vouloir reconnaître les choses. Oui, Liège est en perte de vitesse. Oui, Liège ne pèse plus autant qu’avant. C’est vrai avec l’exemple du fédéral, mais pas que. Plus aucun président de parti. Plus de ministre-président de Wallonie. Et si l’on se penche sur la répartition des derniers fonds européens FEDER, moins d’argent tout simplement parce qu’il n’y avait plus de grands projets portés par les forces vives locales. C’est bien simple, l’union sacrée transpartisane qui faisait la force des Cools, Gol et autre Grafé et, plus récemment, un binôme Demeyer-Bacquelaine, n’existe plus.