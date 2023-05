ATP Madrid: Carlos Alcaraz ne laisse que trois petits jeux à Alexander Zverev et file en quart de finale (vidéo)

L’Espagnol Carlos Alcaraz, N.2 mondial et tenant du trophée, n’a laissé que trois jeux à Alexander Zverev, ex-N.2 mondial aujourd’hui 16e, balayé 6-1, 6-2 en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi.

Entre Alcaraz et Zverev, même affiche qu’en finale de l’édition 2022 et, à peu de choses près, même scénario puisqu’il y a un an le jeune phénomène d’El Palmar (dans l’est de l’Espagne) s’était imposé 6-3, 6-1 en 62 minutes, cette fois, il aura eu besoin d’une vingtaine de minutes de plus.