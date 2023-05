À Dison, le collège veut la démission de l’échevin Delaval au plus vite

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’échevin disonais Jean-Michel Delaval est dans une situation difficile. Après une attitude jugée inadmissible et scandaleuse lors d’une réunion citoyenne où il s’est emporté face à une riveraine, on ne veut plus de lui au sein du collège. Les autres élus font bloc et pression pour qu’il démissionne. On devrait être fixé cette semaine sur son sort, tant la tension est vive. On nous affirme au sein du PS que cela ne pourra pas durer longtemps.