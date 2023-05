Attention à cette vidéo présentée comme une "mise en scène" des autorités ukrainiennes

"Après le bombardement de la maternité, le Massacre de [Boutcha], Les Studios Zelensky présentent : Bombardements russes sur des infrastructures civiles… « Moteur… Et action… » Méfiez-vous des images de source ukrainienne…", soutiennent ainsi certains utilisateurs de Twitter ( 1 ) et de Facebook ( 2 ) partageant une même vidéo.

Cette séquence est composée de trois passages distincts : le premier montre une équipe de techniciens, clap de tournage à l'appui, entamer une prise de vue dans laquelle un groupe de soldats pénètre dans un bâtiment. La suite de la vidéo montre, à travers deux angles différents, des techniciens filmer l'explosion dont est victime un soldat isolé dans un couloir.

Or, si ces images montrent bien un tournage mettant en scène des soldats ukrainiens, il s'agit de prises de vue d'un court-métrage de fiction sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, publiées clairement comme telles par le réalisateur.

Un court-métrage de fiction sur le conflit inspiré d'une histoire vraie

Une recherche par mot-clé a permis de retrouver différents articles de vérification (1, 2, 3) sur cette vidéo, qui font référence au film "Hope" ("espoir", et "Надія" en ukrainien).

Comme l'indiquait un reportage du média letton LSM publié le 26 mars 2023 sur YouTube, ce court-métrage raconte les difficultés vécues par une Ukrainienne nommée Nadja - un prénom dont la racine signifie "espoir" en russe et en ukrainien - à cause du conflit avec la Russie, et a été filmé dans la ville de Sigulda, en Lettonie.

Mi- mars 2023, le réalisateur et scénariste de ce projet, Artem Kocharian, expliquait pour sa part à l'agence de presse ukrainienne Ukrinform que cette intrigue s'inspirait d'événements réellement vécus par une connaissance - mais qu'il ne s'agissait pas d'un documentaire.

On constate donc qu'à ce jour, ces images ont bien été présentées par leur auteur comme une oeuvre de fiction sur le conflit.

Joint par l'AFP, Artem Kocharian précisait le 13 avril 2023 : "Mon court-métrage se base sur l'histoire vraie d'une femme qui a perdu ses parents dans un tir de missile au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Deux semaines plus tard, son compagnon rejoint l'armée. Quand elle essaye de l'informer, quelques semaines plus tard, qu'elle est enceinte, le temps joue contre elle : son compagnon est tué pendant leur conversation téléphonique et elle se retrouve seule au monde."

Comme l'a expliqué Artem Kocharian à l'AFP, les passages filmés fin mars 2023, que l'on retrouve dans la compilation partagée sur les réseaux sociaux, montrent justement la scène de la mort du compagnon de l'héroïne : il les avait précédemment partagés un par un sur TikTok (ici, là et encore ici) avec la même bande-son. Il y adjoint les mots-clés cinéma, en ukrainien et en anglais.

L'AFP a pu consulter une version longue de l'une de ces vidéos envoyée par Artem Kocharian et accompagnée de ce morceau, ainsi qu'une autre séquence montrant le plateau de tournage filmé sous un autre angle.

Le réalisateur du court-métrage a également partagé sur sa page Facebook un article à propos du montage vidéo relayé sur les réseaux sociaux et a démenti "avoir filmé de fausses informations".

Un tournage réalisé en Lettonie

Un comparatif des images visibles dans le montage viral avec celles filmées en plateau par l'équipe de LSM et diffusées dans son reportage permet de confirmer qu'elles sont tirées de ce court-métrage.

Captures d'écran réalisées sur Facebook (à gauche) et sur YouTube (à droite) le 13 avril 2023.

On y retrouve le même type de lampe ronde (cercles rouges ci-dessus) et la même mosaïque de couleurs sur le mur (encadrés jaunes ci-dessus).

Captures d'écran réalisées sur Facebook (à gauche) et sur YouTube (à droite) le 13 avril 2023.

On aperçoit aussi, dans les deux séquences, le même caméraman vêtu d'un pantalon gris et d'une casquette.

La légende des photos des coulisses du tournage partagées sur Facebook par l'une des actrices du film indiquent en outre que celui-ci a pris place à "Poligon 1", qui n'est autre qu'un espace de loisirs (laser game, labyrinthe...) situé à Sigulda, en Lettonie. Sur son site officiel, on retrouve notamment des photos de la caserne en question, où l'on distingue clairement les mêmes murs en mosaïque et des éclairages identiques à ceux des vidéos.

Captures d'écran réalisées sur Facebook (à gauche) et sur le site de Poligon 1 (à droite) le 13 avril 2023.

Le lieu est également reconnaissable sur Google Maps.

Captures d'écran réalisées sur Facebook (à gauche) et sur Google Maps (à droite) le 13 avril 2023.

La guerre en Ukraine, un conflit largement documenté depuis plus d'un an

La guerre en Ukraine - qui a commencé il y a plus d'un an - ses victimes et ses dégâts ont été largement documentés par les médias locaux et internationaux tels que l'AFP.

Le gouvernement ukrainien et le gouvernement russe y font d'ailleurs régulièrement référence, même si ce dernier la décrit comme étant une "opération militaire spéciale".