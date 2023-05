Où skier durant les vacances de mai? Trois stations ouvertes en Savoie Mont Blanc!

Ces trois stations de haute altitude sont toutes situées en Savoie Mont Blanc : Tignes, Val d’Isère et Val Thorens.

> Val Thorens : c’est la plus haute station d’Europe. Nichée à 2300 mètres d’altitude, son enneigement fait rarement défaut, de fin novembre à début mai. « Notre station est la seule à pouvoir proposer six mois de ski non-stop », se réjouit l’Office du Tourisme de Val Thorens. C’est d’ailleurs traditionnellement elle qui clôture la saison de ski en France, en fermant la dernière. Cette année, Val Tho tourne jusqu’au lundi 8 mai.

> Tignes : située à 2100 mètres d’altitude, la station de Tignes offre généralement en mai une centaine de kilomètres de pistes ouvertes. Il est même possible de redescendre skis aux pieds jusqu’à la station… Dans le cas contraire, le funiculaire souterrain assure une liaison rapide entre le glacier de la Grande Motte et la station. Tignes ferme cette année le samedi 6 mai, pour rouvrir le 17 juin avec son ski d’été sur le glacier.

> Val d’Isère : cet authentique village d’altitude est reconnu pour son domaine skiable depuis plus de 80 ans. Nichée à 1850 m d’altitude et entourée de hauts sommets, la station partage son domaine avec Tignes sur environ 300 kilomètres de pistes. Fermeture prévue également le 6 mai.

Mais est-ce vraiment possible de prendre du plaisir à ski en mai ? Dans quelles conditions ? Les pistes sont-elles réellement praticables ? Et la neige, pas trop dégueu ? Pour répondre à toutes ces questions, nous testons l’expérience en famille du 1er au 7 mai, à Val Thorens, élue « Meilleure Station du Monde » à plusieurs reprises.

Neige, soleil, panoramas

Verdict : une expérience incroyable ! Une neige de fou, bien meilleure qu’à Noël et Nouvel an cette année. Des hors-pistes couverts de poudreuse. Quasi toutes les pistes ouvertes. Des conditions de glisse dignes de carnaval… Vraiment, le ski de printemps au mois de mai, c’est top !

Il faut avouer que Val-Thorens remplit toutes les cases pour s’éclater en mai. 80 % du domaine skiable se situent au-dessus de 2300. Et ça monte jusqu’à 3200 ! Même si le vaste domaine des 3 Vallées est inaccessible, vu que Méribel et Courchevel sont fermées, il vous reste 150 km de pistes rien que sur Val Tho et Orelle.

80 % des pistes ouvertes

« Plus de 70 % des pistes sont ouvertes en cette fin de saison, nous explique Pierre Boulonnais, l’un des pisteurs de la station. Seules celles qui descendent en bas dans la station, généralement pour relier les autres domaines, sont fermées. Et un maximum de remontées fonctionnent également. On a juste arrêté les cabines qui font double emploi. »

Pierre Boulonnais, pisteur sur Val Thorens. - Sudinfo

Quand nous sommes arrivés dimanche, il pleuvait sur les Menuires. Il neigeait sur Val Tho. Il est même tombé plus de 20 cm de neige fraîche dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Imaginez ! « On a environ 150 cm de neige sur la station, poursuit Pierre Boulonnais. Sur les sommets, ça varie entre 3 et 6 mètres. »

Mai : un mois de ski

Ici, pas question de brader la dernière semaine de la saison. Toutes les dameuses tournent à plein régime. Les déneigeuses dans les rues aussi. Le forfait n’est pas bradé non plus : 306 € les 6 jours pour un adulte. Mais ça vaut le coup. On pourrait franchement skier sur Val Tho au moins jusqu’au 15 mai. Depuis plusieurs années, d’ailleurs, c’est le début de saison qui devient plus délicat que la fin…

Les Belges francophones ont perdu deux semaines à Pâques pour la glisse avec les enfants. La première semaine des vacances de printemps est franchement une option à ne pas négliger ! Nos voisins des Pays-Bas savent en profiter eux. Cette dernière semaine de la saison est d’ailleurs rebaptisée « Dutchweek » ici.

Proposer le meilleur de ski, c’est l’objectif de Val Tho depuis 50 ans. Mission accomplie également pour le mois de mai.