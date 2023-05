Il y 30 ans, Monica Seles était victime d’un coup de couteau en plein match: «Rien que de l’évoquer, j’en tremble encore»

On l’oublie un peu vite mais en cette période, entre avril et mai, Hambourg a accueilli les plus grandes stars du tennis mondial, hommes et dames confondus. Créé en 1892, le tournoi était même plus renommé que Wimbledon jusqu’à la Première Guerre mondiale. Et jusqu’en 2008, c’était encore un Masters 1000 remporté par des cadors comme Lendl, Edberg, Kuerten, Federer ou Nadal. Côté féminin, on retrouve au palmarès des noms comme Graf, Sanchez, Hingis et… Kim Clijsters en 2002, la photo de la Limbourgeoise figure d’ailleurs toujours dans les allées du Rothenbaum Tennis Center. Mais le stade traîne aussi avec lui un des pires drames du tennis. Voici 30 ans, le 30 avril 1993, Günter Parche, un ouvrier allemand, et fan de Steffi Graf, planta, en plein match, un couteau de cuisine de 23 cm dans le dos de Monica Seles qui venait de s’asseoir sur son banc. L’agresseur, reconnu comme déséquilibré, expliqua son geste en disant qu’il voulait empêcher la grande rivale de Steffi Graf de lui faire de l’ombre.